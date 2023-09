Brände in Südthüringer Wohnblock: Davon gehen die Ermittler jetzt aus

Suhl - Im südthüringischen Suhl brannte es unter der Woche in einem Wohnblock gleich zweimal! Inzwischen weiß man, wie es zu den Bränden kam.

Insgesamt wurden 13 Menschen bei den Bränden verletzt. © News5/Ittig

In der Nacht auf Montag musste die Feuerwehr erstmals wegen eines Kellerbrandes zu dem Wohnblock in der "Große Beerbergstraße" ausrücken, in der Nacht auf Mittwoch dann erneut - auch diesmal wegen eines Kellerbrandes.

Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, konnten die Brandermittlungsexperten der Kriminalpolizei Suhl feststellen, dass in beiden Fällen Brandstiftung ursächlich für das Feuer war. Die Ermittlungen dauern an.

Bei dem Brand in der Nacht auf Montag landeten elf Menschen mit einer Rauchgasvergiftung im Klinikum. Bei dem Brand in der Nacht auf Mittwoch wurden zwei Menschen verletzt.