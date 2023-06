Brände in Thüringen fordern mehrere Verletzte, Gebäudeteile stürzen auf Fahrzeuge

Bei dem Brand in Herges-Hallenberg in der vergangenen Nacht wurde eine Bewohnerin schwer verletzt. © News5/Ittig

Wie die Polizei am Dienstagvormittag mitteilte, brannte in der vergangenen Nacht ein Wohnhaus in Herges-Hallenberg. Eine Bewohnerin ist dabei schwer verletzt worden. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden. Den Angaben nach breitete sich der Brand über das erste Obergeschoss in den Dachstuhl aus. Der Schaden beträgt circa 80.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, hieß es am Morgen.

Rund 35 Kilometer Luftlinie von Herges-Hallenberg entfernt im Eisenacher Mariental war am Dienstagmorgen ebenfalls die Feuerwehr im Einsatz. Hier brach gegen 5 Uhr in einem Wohnheim ein Feuer aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden fünf Menschen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, teilten die Beamten am Morgen mit. Der entstandene Sachschaden wurde auf 50.000 Euro geschätzt.

Bei einem Brand leicht verletzt wurde auch eine 28-Jährige in Altenburg. Hier brannte bereits am Montag ein Mehrfamilienhaus. Wie die Polizei mitteilte, stand der Dachstuhl bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Flammen.

Zudem hatte das Feuer bereits auf ein benachbartes Haus übergegriffen. Für zwei weitere Häuser bestand den Angaben nach Brandgefahr. Die betroffenen Anwohner mussten die Häuser verlassen.