26.04.2025 10:23 Brand auf Baustelle der Bauhaus-Uni: Mehrere Menschen im Krankenhaus

In einem Gebäude der Bauhaus-Universität in Weimar ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen.

Von Christian Rüdiger

Weimar - In einem Gebäude der Bauhaus-Universität in Weimar ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnten den Brand löschen. (Symbolfoto) © dpa/Boris Rössler Laut ersten Erkenntnissen der Polizei waren im Untergeschoss des Gebäudes Styroporplatten in Brand geraten. Dieses wird derzeit saniert. Nach jahrelangem Leerstand wurde es entkernt und wird von der Bauhaus-Universität neu aufgebaut. Was das Feuer auslöste, ist derzeit noch unklar. Es bestehe der Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung, erklärten die Einsatzkräfte. Feuerwehreinsätze Verheerender Brand in beliebtem sächsischen Lokal, doch Wirt gibt nicht auf Die Berufsfeuerwehr Weimar und mehrere freiwillige Feuerwehren aus Weimar und Umgebung brachten die Flammen unter Kontrolle. Zuvor hatten Bauarbeiter zunächst erfolglos versucht, den Brand selbstständig zu löschen. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde die Baustelle belüftet. Nach Angaben der Polizei wurden bei dem Brand vier Menschen verletzt. Sie mussten wegen Atemwegsproblemen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Titelfoto: dpa/Boris Rössler