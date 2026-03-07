Während der Fahrt! Voll besetztes Auto fängt an zu brennen

Auerbach - In Auerbach ( Vogtland ) fing am Freitagabend ein voll besetztes Auto während der Fahrt an zu brennen.

In Auerbach fing am Freitagabend ein voll besetztes Auto während der Fahrt an zu brennen. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war die Fahrerin (39) eines Alfa Romeo mit vier weiteren Insassen auf der Schönheider Straße in Richtung Stadtzentrum unterwegs.

"Sie bemerkte während der Fahrt Brandgeruch und stoppte ihren Pkw am Straßenrand. Wenige Augenblicke später stand der Pkw in Flammen", heißt es weiter.

Die Feuerwehren aus Rodewisch, Vogelsgrün, Reumtengrün und Falkenstein konnten ein Übergreifen des Brandes auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern und das Auto schnell löschen.

Durch die Hitze entstand trotzdem Schaden am Wohnhaus, verletzt wurde niemand.