Gartenlaube brennt lichterloh: Polizei macht interessante Entdeckung

Von Lena Schubert

Wernigerode - In der Nacht auf Samstag brannte eine Gartenlaube im Landkreis Harz lichterloh. Die Polizei hat bereits eine Vermutung zur Brandursache.

In Wernigerode brannte in der Nacht eine Gartenlaube.  © Polizeirevier Harz

Die Laube in der Kleingartenanlage "Am Kupferhammer" in Wernigerode (Sachsen-Anhalt) geriet in den Nachtstunden aus bislang unbekannter Ursache in Vollbrand.

Kameraden der Feuerwehr kämpften vor Ort mit den Flammen, der Bungalow brannte allerdings vollständig nieder.

Der Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, könne derzeit eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittler entdeckten nämlich frische Einbruchspuren an mehreren Gartenlauben im nahen Umfeld des Brandortes.

Die Ermittlungen zum Geschehen wurden aufgenommen, die Polizei sucht Zeugen.

Der Bungalow brannte komplett nieder.  © Polizeirevier Harz

Habt Ihr etwas gesehen oder gehört? Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674-293 oder über das elektronische Polizeirevier.

