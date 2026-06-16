Brand bricht an Grundschule aus: Mehr als 200 Kinder evakuiert

Gardelegen - Großeinsatz in der Altmark: Am Dienstagmittag brannte es in einer Grundschule. Hunderte Menschen wurden evakuiert.

Am Dienstag brannte es in einer Gardelegener Grundschule. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Gegen 12 Uhr wurden die Kameraden der Feuerwehr in die Straße der Republik in Gardelegen (Sachsen-Anhalt) alarmiert.

Auf dem Dach der dortigen Grundschule hatte der Wechselrichter einer Photovoltaikanlage Feuer gefangen. Derzeit wird ein technischer Defekt vermutet.

Die Schule musste während der Löscharbeiten komplett evakuiert werden. Insgesamt 235 Kinder sowie mehrere Lehrkräfte konnten das betroffene Gebäude unverletzt verlassen.

Insgesamt 21 Einsatzkräfte der umliegenden Ortschaften löschten den Brand, ohne, dass sich die Flammen weiter ausbreiteten. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro, das Gebäude kann aber weiterhin genutzt werden.