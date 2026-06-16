Schrotthaufen in Flammen: Warnmeldung an mehrere Gemeinden

Landkreis Kitzingen/Dettelbach - Die Anwohner mehrerer Gemeinden wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten: Im unterfränkischen Dettelbach im Landkreis Kitzingen kam es am Dienstagmorgen zu einem Brand bei einem Entsorgungsunternehmen.

Dichter Rauch stieg von einem brennenden Schrotthaufen in Dettelbach auf, für mehrere Gemeinden im Umfeld wurde eine Warnmeldung herausgegeben. © News5

Der Alarm wurde gegen 9 Uhr ausgelöst, wie die Polizei mitteilte.

Umgehend rückten Feuerwehrkräfte zu einer Entsorgungsfirma in der Adolf-Oesterheld-Straße aus.

Vor Ort stießen die Einsatzkräfte auf einen brennenden Schrotthaufen. Dichter Rauch stieg auf und trieb in nordöstliche Richtung ab.

"Bewohner der Gemeinden Dettelbach, Schwarzach, Schwarzenau, Hörblach und Sommerach wurden zwischenzeitlich gebeten, Türen und Fenster zu schließen", ergänzte ein Polizeisprecher.

Gegen 12 Uhr konnte dann Entwarnung gegeben werden.