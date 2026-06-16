Schrotthaufen in Flammen: Warnmeldung an mehrere Gemeinden
Landkreis Kitzingen/Dettelbach - Die Anwohner mehrerer Gemeinden wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten: Im unterfränkischen Dettelbach im Landkreis Kitzingen kam es am Dienstagmorgen zu einem Brand bei einem Entsorgungsunternehmen.
Der Alarm wurde gegen 9 Uhr ausgelöst, wie die Polizei mitteilte.
Umgehend rückten Feuerwehrkräfte zu einer Entsorgungsfirma in der Adolf-Oesterheld-Straße aus.
Vor Ort stießen die Einsatzkräfte auf einen brennenden Schrotthaufen. Dichter Rauch stieg auf und trieb in nordöstliche Richtung ab.
"Bewohner der Gemeinden Dettelbach, Schwarzach, Schwarzenau, Hörblach und Sommerach wurden zwischenzeitlich gebeten, Türen und Fenster zu schließen", ergänzte ein Polizeisprecher.
Gegen 12 Uhr konnte dann Entwarnung gegeben werden.
Brand in Dettelbach: Nur Sachschaden, keine Verletzte
"Nach bisherigem Kenntnisstand entwickelte sich der Brand aus einem abgeladenen Schrottfahrzeug und griff auf eine weitere Schrottansammlung über", hieß es weiter.
Verletz wurde durch das Feuer niemand. Die Löscharbeiten gestalteten sich aber aufwendig, da "sich unter dem Brandgut wohl auch Akkus befinden".
Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung der Polizei "auf einen niedrigen Betrag". Die Ermittlungen zu dem Brand in Dettelbach dauern an.
Titelfoto: News5