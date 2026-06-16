Heftige Explosion in Mietshaus: Ein Toter, vier Verletzte

Kropp - In Kropp (Schleswig-Flensburg) ist es am Dienstagmorgen zu einer heftigen Explosion in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Eine Person wurde tot aufgefunden, vier Menschen erlitten Verletzungen.

Durch die Explosion sind Fenster und Türen des Hauses und umliegender Häuser aus den Rahmen gesprungen. © NEWS5 / René Schröder

Gegen 6.45 Uhr erschütterte die Detonation das Haus im Birkenweg. Mehrere Notrufe gingen bei Polizei und Rettungsdienst ein.

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Explosion in einer mittleren Erdgeschosswohnung. Die Wohnung stand beim Eintreffen der Retter in Vollbrand.

In dem Haus seien 29 Bewohner gemeldet, zu 28 Menschen habe die Feuerwehr Kontakt, so ein Feuerwehrsprecher gegenüber News5. Etwa zehn Personen wurden über Leitern gerettet.

Eine Person konnte nicht mehr gerettet werden. Bei der Überprüfung der vom Brand betroffenen Wohnung wurde ein Toter gefunden.

Ob es sich dabei um den 77-jährigen Mieter der Wohnung handelt, ist noch unklar. Die Polizei geht nach derzeitigem Stand aber davon aus.

Auf TAG24-Nachfrage teilte ein Sprecher der Polizei mit, dass vier Personen leicht verletzt wurden. Ob es sich dabei um Rauchgasvergiftungen handelt oder die Opfer von Trümmerteilen getroffen wurden, sei noch nicht abschließend geklärt.