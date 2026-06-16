Heftige Explosion in Mietshaus: Ein Toter, vier Verletzte
Kropp - In Kropp (Schleswig-Flensburg) ist es am Dienstagmorgen zu einer heftigen Explosion in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Eine Person wurde tot aufgefunden, vier Menschen erlitten Verletzungen.
Gegen 6.45 Uhr erschütterte die Detonation das Haus im Birkenweg. Mehrere Notrufe gingen bei Polizei und Rettungsdienst ein.
Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Explosion in einer mittleren Erdgeschosswohnung. Die Wohnung stand beim Eintreffen der Retter in Vollbrand.
In dem Haus seien 29 Bewohner gemeldet, zu 28 Menschen habe die Feuerwehr Kontakt, so ein Feuerwehrsprecher gegenüber News5. Etwa zehn Personen wurden über Leitern gerettet.
Eine Person konnte nicht mehr gerettet werden. Bei der Überprüfung der vom Brand betroffenen Wohnung wurde ein Toter gefunden.
Ob es sich dabei um den 77-jährigen Mieter der Wohnung handelt, ist noch unklar. Die Polizei geht nach derzeitigem Stand aber davon aus.
Auf TAG24-Nachfrage teilte ein Sprecher der Polizei mit, dass vier Personen leicht verletzt wurden. Ob es sich dabei um Rauchgasvergiftungen handelt oder die Opfer von Trümmerteilen getroffen wurden, sei noch nicht abschließend geklärt.
Gegenstände flogen bis auf die andere Straßenseite
Das Technische Hilfswerk überprüft die Statik des Gebäudes. Die Kriminalpolizei und weitere Sachverständige werden den Einsatzort untersuchen, sobald das Betreten aufgrund der Gebäudestatik gefahrlos möglich ist.
Laut Mitteilung der Polizei wurde in der betroffenen Wohnung eine Gasflasche gefunden. Ob diese im Zusammenhang mit der Detonation stehe, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
Was die Detonation ausgelöst hat, ist noch unklar. Derzeit könne "weder ein Unglücksfall noch ein vorsätzlich herbeigeführtes Geschehen ausgeschlossen werden", heißt es.
Die Explosion war so stark, dass Fenster und Türen des Hauses und umliegender Häuser aus den Rahmen sprangen. Gegenstände flogen bis auf die andere Straßenseite.
Der Bereich ist großflächig abgesperrt. Der Einsatz dauert noch an.
Erstmeldung um 8.34 Uhr, zuletzt aktualisiert um 15.17 Uhr.
Titelfoto: NEWS5 / René Schröder