Rauchwolke aus Wohnung: Feuerwehr muss in Plattenbausiedlung anrücken

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In Pirna-Sonnenstein kam es am Dienstagmorgen zu einem Küchenbrand.

Von Anne-Sophie Mielke

Pirna - Am Dienstagmorgen rief ein Brand in Pirna-Sonnenstein die Feuerwehr auf den Plan.

Am Dienstagmorgen rauchte es aus einer Wohnung am Varkausring.
Am Dienstagmorgen rauchte es aus einer Wohnung am Varkausring.  © Marko Förster

Wie die Polizei berichtet, brach das Feuer in der Küche einer Wohnung am Varkausring aus. Rauch qualmte daraufhin aus dem Fenster im zweiten Stockwerk des fünfgeschossigen Wohnblocks.

Gegen 7.40 Uhr wurde dann die Feuerwehr alarmiert, die mit insgesamt 26 Kameraden aus unterschiedlichen Wachen anrückte.

Die Feuerwehrleute konnten den Brand schließlich unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Die Anwohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

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Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, war am Nachmittag noch nicht bekannt. Das Feuer richtete aber augenscheinlich erheblichen Schaden in der Wohnung an.

Das Feuer richtete augenscheinlich hohen Schaden in der Brandwohnung an.
Das Feuer richtete augenscheinlich hohen Schaden in der Brandwohnung an.  © Marko Förster

Während des Löscheinsatzes musste die Straße vor dem Wohnblock teilweise voll gesperrt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Marko Förster

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