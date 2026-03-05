Scheune brennt: Soldaten der Bundeswehr helfen der Feuerwehr

Uhlstädt-Kirchhasel - In Uhlstädt-Kirchhasel im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt brannte am Mittwochnachmittag eine mit Strohballen gefüllte Scheune.

Die Feuerwehr erhielt Unterstützung von der Bundeswehr. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Das Feuer war aus bislang noch ungeklärten Gründen gegen 14.10 im Ortsteil Neusitz ausgebrochen, teilte die Polizei am Donnerstagvormittag mit.

Mehrere Feuerwehren waren ausgerückt, um die Flammen zu löschen. Wegen der großen Menge an brennendem Stroh waren die Löscharbeiten am Donnerstagvormittag fortgesetzt worden. Das Material müsse kontrolliert abbrennen, erklärten die Beamten.

Unterstützt wurden die Feuerwehrleute am Mittwoch von Soldaten der Bundeswehr. Diese hatten sich den Angaben nach zufällig wegen einer Übung in der Nähe befunden. Personen wurden nicht verletzt.