Tragisches Unglück: Mann und Katze sterben bei Wohnungsbrand

Wolfsburg - Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Wolfsburg ( Niedersachsen ) am Donnerstagmorgen sind ein Bewohner und seine Katze ums Leben gekommen.

Die genaue Brandursache ist bislang unbekannt. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Gegen 5.13 Uhr wurde die Polizei Wolfsburg über das Feuer in einem Wohnkomplex in der Siemensstraße informiert. Zwei Anwohner des Hauses hatten zuvor einen Brandgeruch wahrgenommen und wenig später entdeckt, dass dieser aus einer Wohnung im dritten Stock kam.

Als trotz Klingeln und Klopfen niemand öffnete, trat einer der Bewohner die Tür der Einheit ein, um gegebenenfalls Hilfe zu leisten.

"Aufgrund der Rauchentwicklung war ein Betreten der Wohnung nicht möglich", erklärte ein Sprecher der Polizei.

In der Wohnung fanden die Kameraden der Berufsfeuerwehr einen leblosen Mann und eine tote Katze. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Hierbei soll es sich um den 62-jährigen Wohnungsbesitzer handeln.

Während der Löscharbeiten musste die Siemensstraße bis 6.30 Uhr vollständig gesperrt werden. Nach dem Brand könnten die evakuierten Mieter in ihre Wohnungen zurückkehren.