Tragisches Ende nach Hochhausbrand: 52-Jährige stirbt an schweren Verletzungen
Von Roland Beck
Bamberg - Wenige Tage nach einem Wohnungsbrand im siebten Stock eines Bamberger Hochhauses ist das Opfer gestorben. Die 52-Jährige sei nach dem Vorfall in eine Spezialklinik gebracht worden und dort nun ihren schweren Verletzungen erlegen, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Donnerstag mit.
Das Feuer war am vergangenen Samstagmorgen gegen 7 Uhr in der Wohnung ausgebrochen.
Zeugen hatten laut Polizeiangaben Rauchwolken bemerkt, die aus dem Fenster zogen, und sofort die Rettungskräfte alarmiert.
Die Feuerwehr habe die Wohnungstür gewaltsam öffnen müssen. Die Einsatzkräfte brachten den Brand, der ersten Erkenntnissen zufolge im Wohnzimmer ausgebrochen war, zügig unter Kontrolle.
In den Räumen fanden die Helfer die leblose 52-Jährige und brachten sie ins Freie. Die Bewohnerin sei vor Ort erfolgreich reanimiert worden und anschließend in einem lebensbedrohlichen Zustand in ein Krankenhaus gekommen, erklärte ein Polizeisprecher.
Dort starb sie nun. Weitere Menschen befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers nicht in der Wohnung.
Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache vor Ort übernommen. Diese dauern nach Angaben der Behörde an.
