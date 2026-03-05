Tragisches Ende nach Hochhausbrand: 52-Jährige stirbt an schweren Verletzungen

Bamberg - Wenige Tage nach einem Wohnungsbrand im siebten Stock eines Bamberger Hochhauses ist das Opfer gestorben. Die 52-Jährige sei nach dem Vorfall in eine Spezialklinik gebracht worden und dort nun ihren schweren Verletzungen erlegen, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Donnerstag mit.

Die Feuerwehr kümmerte sich um den Brand vor Ort. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Das Feuer war am vergangenen Samstagmorgen gegen 7 Uhr in der Wohnung ausgebrochen.

Zeugen hatten laut Polizeiangaben Rauchwolken bemerkt, die aus dem Fenster zogen, und sofort die Rettungskräfte alarmiert.

Die Feuerwehr habe die Wohnungstür gewaltsam öffnen müssen. Die Einsatzkräfte brachten den Brand, der ersten Erkenntnissen zufolge im Wohnzimmer ausgebrochen war, zügig unter Kontrolle.

In den Räumen fanden die Helfer die leblose 52-Jährige und brachten sie ins Freie. Die Bewohnerin sei vor Ort erfolgreich reanimiert worden und anschließend in einem lebensbedrohlichen Zustand in ein Krankenhaus gekommen, erklärte ein Polizeisprecher.

Dort starb sie nun. Weitere Menschen befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers nicht in der Wohnung.