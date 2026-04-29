Brand-Drama in Nürnberg: Feuerwehr birgt Toten, Rettungskräfte verletzt

Nürnberg - Am frühen Mittwochmorgen ist im Nürnberger Stadtteil Reichelsdorf ein Feuer ausgebrochen. Ein 60 Jahre alter Mann konnte nur noch tot aus der Brandwohnung geborgen werden.

Die Feuerwehr wurde in den frühen Morgenstunden des Mittwochs zu einem Brand in Nürnberg-Reichelsdorf alarmiert. © NEWS5 / David Oßwald

Wie der 60-Jährige ums Leben kam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, wie die Polizei mitteilte.

Demnach brannte das Obergeschoss und der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Schalkhaußerstraße. "Beim Eintreffen war schon starker Feuerschein erkennbar und eine massive Flammenentwicklung aus der Dachgeschosswohnung", erklärte ein Sprecher der Feuerwehr.

Die Brandwohnung brannte vollständig aus.

Zwei Feuerwehrleute wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.