Brand-Drama in Nürnberg: Feuerwehr birgt Toten, Rettungskräfte verletzt
Nürnberg - Am frühen Mittwochmorgen ist im Nürnberger Stadtteil Reichelsdorf ein Feuer ausgebrochen. Ein 60 Jahre alter Mann konnte nur noch tot aus der Brandwohnung geborgen werden.
Wie der 60-Jährige ums Leben kam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, wie die Polizei mitteilte.
Demnach brannte das Obergeschoss und der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Schalkhaußerstraße. "Beim Eintreffen war schon starker Feuerschein erkennbar und eine massive Flammenentwicklung aus der Dachgeschosswohnung", erklärte ein Sprecher der Feuerwehr.
Die Brandwohnung brannte vollständig aus.
Zwei Feuerwehrleute wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.
Die Brandursache und die Höhe des entstandenen Sachschadens waren zunächst unklar. Die Nachlöscharbeiten ziehen sich noch bis in den Vormittag.
Titelfoto: NEWS5 / David Oßwald