Bei Schweißarbeiten: Hobbybastler fackelt aus Versehen sein Haus ab

Frankenthal - Glücklicherweise war der Nachbar schnell! Gegen 17 Uhr brach am Montag durch ein Unglück an der Hauptstraße in Frankenthal (bei Bischofswerda) ein Feuer aus. Zwar war die Feuerwehr schon innerhalb weniger Minuten vor Ort, doch schon da war es zu gefährlich das Haus zu betreten. Ein Nachbar hatte eine Rentnerin (91) jedoch bereits gerettet.

Schnell hatten die Flammen auch den Dachstuhl ergriffen. © Rocci Klein

Es war wohl Pech beim Werkeln. "Offenbar brach das Feuer bei Schweißarbeiten in der im Wohnhaus integrierten Garage aus", sagt Polizeisprecher Stefan Heiduck (34).

"Die Flammen griffen auf das restliche Gebäude über, der Dachstuhl stand in Vollbrand." Der unglückliche Handwerker (73) kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Dramatischer gestaltete es sich bei einer älteren Dame. "Wir wurden zu einem Brand mit einer vermissten Person alarmiert", sagt Frankenthals Wehrleiter Christoph Gurtah (35) TAG24.

"Ein Nachbar hatte die Frau jedoch bereits gerettet." Zum Glück, denn zwei Trupps versuchten in das Haus zu gelangen, kehrten aber nach wenigen Metern wieder um, weil es bereits zu gefährlich war. So erlitt auch die Seniorin nur leichte Verletzungen.

"Wir konnten das Haus nicht mehr retten", so der Wehrleiter. "98 Einsatzkräfte waren vor Ort."