Großeinsatz in Mainz: Wohnung in Flammen - Bewohner von Mehrfamilienhaus evakuiert

Mainz - Ein zunächst unscheinbarer Brand in Mainz entwickelte sich am Dienstagabend zu einem größeren Feuerwehreinsatz mit dramatischer Wendung. Dichter Rauch war schon von Weitem zu sehen, die Lage spitzte sich innerhalb kurzer Zeit zu.

In Mainz-Mombach kam es am Dienstagabend zu einem schweren Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus. © 5VISION.NEWS

Laut einer Meldung der Mainzer Feuerwehr wurde die Einsatzkräfte kurz vor 20 Uhr zu einem Balkonbrand in einem Mehrparteienhaus im Westring im Stadtteil Mombach alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt bemerkten die Besatzung eine deutliche Rauchentwicklung. Vor Ort bestätigte sich die Lage: Das Feuer war auf einem Balkon im dritten Obergeschoss ausgebrochen.

Im weiteren Verlauf griffen die Flammen auf den Dachstuhl des Gebäudes über. Aufgrund dieser Entwicklung wurde die Alarmstufe erhöht und zusätzliche Einsatzkräfte angefordert.

Durch ein schnelles und koordiniertes Vorgehen gelang es der Feuerwehr, den Brand gegen 21 Uhr unter Kontrolle zu bringen und schließlich "Feuer aus" zu melden.

Anschließend führten die Einsatzkräfte umfangreiche Nachlöscharbeiten durch, um verbliebene Glutnester zu beseitigen und ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Der betroffene Bereich wurde zudem mit Wärmebildkameras überprüft.