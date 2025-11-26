Wohnhaus nach Brand evakuiert: Rauch verletzt fünf Bewohner

Berlin - Im fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Schwedt/Oder (Landkreis Uckermark) ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen.

Der durch den Brand entstandene Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Angaben der Polizei zufolge wurde das Gebäude in der Rosa-Luxemburg-Straße gegen 17.15 Uhr vollständig evakuiert. Fünf Menschen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen.

Die betroffenen Wohnungen sind den Angaben zufolge durch Rauch, Feuer und Löschwasser unbewohnbar.

Die Anwohner kamen in Ersatzunterkünften unter, zudem war ein Wärmebus im Einsatz.

Die Brandursache ist noch unklar.