Wohnhaus nach Brand evakuiert: Rauch verletzt fünf Bewohner
Von Elisa Luzia Bigdon
Berlin - Im fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Schwedt/Oder (Landkreis Uckermark) ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen.
Angaben der Polizei zufolge wurde das Gebäude in der Rosa-Luxemburg-Straße gegen 17.15 Uhr vollständig evakuiert. Fünf Menschen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen.
Die betroffenen Wohnungen sind den Angaben zufolge durch Rauch, Feuer und Löschwasser unbewohnbar.
Die Anwohner kamen in Ersatzunterkünften unter, zudem war ein Wärmebus im Einsatz.
Die Brandursache ist noch unklar.
Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im niedrigen sechsstelligen Bereich. Die weiteren Ermittlungen hat die Polizei übernommen und dauern an.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa