Gebäudebrand fordert Feuerwehr stundenlang: Obergeschoss und Dach zerstört

Borna - Zum wiederholten Male musste die Feuerwehr in Borna (Landkreis Leipzig ) zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude ausrücken.

Im Obergeschoss des Hauses war ein Feuer ausgebrochen. © Feuerwehr der Großen Kreisstadt Borna

Wie ein Sprecher der Bornaer Feuerwehr mitteilte, wurde die Behörde am Dienstag gegen 10.24 Uhr in die Fabrikstraße gerufen: "Da die Einsatzstelle den Brandschützern bereits von mehreren Einsätzen gut bekannt ist, konnte man erahnen, was auf die Einsatzkräfte zukommt."

Beim Eintreffen der Kameraden stand ein Raum im Obergeschoss des Gebäudes in Brand, wobei sich die Flammen auch bereits auf das Dachgeschoss ausgebreitet hatten.

Unter schwerem Atemschutz bahnten sich die Einsatzkräfte einen Weg ins Haus, konnten aufgrund des brüchigen und durch das Feuer zerstörten Zwischenbodens die Löscharbeiten von innen aber nicht durchführen. Stattdessen wurden die Flammen von außen mittels einer Drehleiter bekämpft.

Nach dem Öffnen des Daches mussten darüber hinaus noch Zwischenwände und Böden entfernt werden, um alle Glutnester aufspüren zu können. "Diese kräftezehrende und mühevolle Aufgabe zog sich über mehrere Stunden", so der Sprecher. Insgesamt sei man mehr als sechs Stunden lang im Einsatz gewesen.