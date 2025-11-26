Großeinsatz in Mannheim: Altbau nach Feuer akut einsturzgefährdet

Mannheim - Am Dienstagabend wurden zahlreiche Einsatzkräfte zu einem Mannheimer Mehrfamilienhaus gerufen.

Die Feuerwehr startete rasch mit dem Löscheinsatz. © Priebe/pr-video

Als die Feuerwehr gegen 20.31 Uhr in der Katharinenstraße eintraf, stieg bereits dichter Qualm aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss auf.

Glücklicherweise konnten alle Bewohner das Gebäude eigenständig und unverletzt verlassen, wie die Polizei mitteilte.

Der Feuerwehr gelang es rasch, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu laufen.

Der Altbau wurde so schwer beschädigt, dass Einsturzgefahr besteht. "Es wurde aus Sicherheitsgründen versiegelt", hieß es in einer Meldung.