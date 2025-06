11.06.2025 19:54 Brand im 5. Stock ausgebrochen: Feuerwehr muss in Salzwedel ausrücken

In Salzwedel ist am Dienstag ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Salzwedel - Im 5. Stock eines Mehrfamilienhauses in Salzwedel (Sachsen-Anhalt) ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Eine Frau wurde verletzt. Alles in Kürze Brand im 5. Stock eines Mehrfamilienhauses in Salzwedel ausgebrochen

Eine Frau wurde verletzt und mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht

Feuerwehr löschte den Brand in der Küche erfolgreich

Schaden in der Küche auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt

Die Wohnung ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. (Symbolbild) © Niklas Treppner/dpa Wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mitteilte, bemerkte eine Zeugin gegen 20.30 Uhr, dass in dem Wohnhaus in der Ernst-Thälmann-Straße ein Rauchmelder ausgelöst wurde. Zudem drang aus der Wohnung im 5. Stock bereits dichter Rauch. Die verständigte Polizei machte sich daher daran, alle Bewohner des Hauses aufzufordern, dieses zu verlassen. Auch die 50-jährige Mieterin der betroffenen Wohnung konnte diese selbstständig verlassen. Vor Ort wurde sie zunächst von den Rettungskräften behandelt und anschließend mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit 23 Kameraden vor Ort und konnte den Brand, der in der Küche ausgebrochen war, erfolgreich löschen. Die Flammen griffen auch auf die anderen Räume über. Der Schaden in der Küche wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Derzeit ist die Wohnung nicht bewohnbar.

Wegen der Löscharbeiten musste die Ernst-Thälmann-Straße für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

Wegen der Löscharbeiten musste die Ernst-Thälmann-Straße für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

Titelfoto: Niklas Treppner/dpa