Brand im Erzgebirge: Waren Feuerwerkskörper der Auslöser?

Schwarzenberg - Am Freitagabend mussten die Feuerwehren in Schwarzenberg ( Erzgebirge ) ausrücken. Grund war ein Vegetationsbrand.

Die Feuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern. © Niko Mutschmann

Gegen 20 Uhr gingen die Sirenen. Die Hauptwache Schwarzenberg sowie die Ortswehren Sachsenfeld, Neuwelt und Heide wurden zum Gebiet "Am Lehmberg" gerufen.

Wie die Polizei bestätigte, brannte dort auf einer Fläche von etwa 100 Quadratmetern an mehreren Stellen Waldboden.

Rund 100 Meter Schlauchleitung musste bergauf verlegt werden, um mit den Löscharbeiten beginnen zu können.

Schließlich konnte der Brand gelöscht und ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert werden.

Neben den Feuerwehren war auch der Brandmeister sowie die Polizei vor Ort.