Laube abgefackelt: Feuerwehr kämpft "unter erschwerten Bedingungen"

Gera - Brand auf einem verlassenem Gartengrundstück! Die Feuerwehr hat es am Montagnachmittag in Gera mit einem anscheinend schweren Fall zutun bekommen.

Feuer im Ostviertel von Gera: Fotos zeigen Flammen hinter einem Grundstückszaun. © Amt für Brand- und Katastrophenschutz Gera - Feuerwehr Gera

Laut dem Amt für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt wurden Einsatzkräfte gegen 16.22 Uhr zu einer brennenden Laube im Ostviertel gerufen.

Nach Angaben der Polizei befand sich das Häuschen innerhalb der Gartenanlage "Erholung" in der Straße am Ferberturm.

Rauch stieg vom Grundstück aus empor. Aufgrund des schweren Zugangs zum Gelände sowie des starken Gefälles musste die Feuerwehr "unter erschwerten Bedingungen" arbeiten, hieß es.