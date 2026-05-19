Es knallt in der Presse: Müllauto fängt nach Verpuffung Feuer

Jena - In Jena hat am Montagmorgen ein Müllauto Feuer gefangen. Schuld war eine Verpuffung im Sammelbereich des Autos.

Ein Müllauto im Süden Jenas fing am Montagmorgen Feuer. (Symbolfoto) © Caroline SeidSeidel-Dißmannel/dpa

Laut Polizei kam es während des Einsatzes der Entsorger auf der Rudolf-Breitscheid-Straße, im Süden der Stadt, zum Vorfall. Offenbar war das Auto gerade mit Müll beladen worden, als es während der automatischen Verdichtung zu einem Knall im Müllsammelbereich kam.

Zeugen berichteten von einem lauten Geräusch. Kurz darauf brannte der geladene Müll. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand.

Nach Angaben der Einsatzkräfte hätte für die Bevölkerung zu keiner Zeit Gefahr bestanden. Die Straße wurde während des Einsatzes vorübergehend gesperrt.