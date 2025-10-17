Brand im Mannheimer Hafen: Feuerwehrmann verletzt - immenser Sachschaden

Mannheim - Bei einem Brand im Mannheimer Industriehafen am späten Donnerstagabend ist ein Feuerwehrmann (46) verletzt worden, weitere Verletzte gibt es nicht.

Die Feuerwehr musste am Donnerstagabend zum Mannheimer Hafen ausrücken. © Uwe Anspach/dpa

Mehrere Zeugen meldeten gegen 22.24 Uhr offene Flammen in der Hansastraße, die im Bereich einer Industrieanlage auf das Dach einer Lagerhalle übergriffen.

Wie die Polizei mitteilt, waren die Einsatzkräfte in den frühen Morgenstunden nach wie vor mit den Löscharbeiten beschäftigt, da einzelne Glutnester immer wieder aufflammten.

Der Schaden werde vermutlich im sechsstelligen Bereich liegen.

In der Stadt könne es durch den Rauch zu Geruchsbelästigung kommen, gefährdet seien Anwohner aber nicht, hieß es außerdem.