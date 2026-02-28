Brand im Seniorenheim: Feuerwehr im Großeinsatz
Husum - Am Samstagnachmittag ist in einem Seniorenheim in Husum (Kreis Nordfriesland) ein Feuer ausgebrochen. Über 60 Bewohner mussten evakuiert werden.
Gegen 15 Uhr schlug die Brandmeldeanlage des Seniorenheims in der Ludwig-Nissen-Straße Alarm, bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.
Als die Rettungskräfte eintrafen, stand ein kleiner Putzraum im Untergeschoss der Einrichtung bereits im Vollbrand.
Rund 120 Einsatzkräfte mussten über 60 Bewohner und die Mitarbeiter evakuieren. Eine knappe Stunde später gab's schließlich die Entwarnung: Das Feuer konnte gelöscht werden, verletzt wurde niemand.
Die Bewohner wurden laut Reporter vor Ort vorübergehend vom gegenüberliegenden Hotel aufgenommen.
Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten immerhin über 40 Personen in das Seniorenheim zurückkehren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.
Titelfoto: Florian Sprenger