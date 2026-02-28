Brand im Seniorenheim: Feuerwehr im Großeinsatz

Am Samstagnachmittag ist in einem Seniorenheim in Husum (Kreis Nordfriesland) ein Feuer ausgebrochen. 60 Bewohner mussten evakuiert werden.

Von Tobias Bruns

Rund 120 Einsatzkräfte eilten zu dem Brand in Husum.
Rund 120 Einsatzkräfte eilten zu dem Brand in Husum.  © Florian Sprenger

Gegen 15 Uhr schlug die Brandmeldeanlage des Seniorenheims in der Ludwig-Nissen-Straße Alarm, bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Als die Rettungskräfte eintrafen, stand ein kleiner Putzraum im Untergeschoss der Einrichtung bereits im Vollbrand.

Rund 120 Einsatzkräfte mussten über 60 Bewohner und die Mitarbeiter evakuieren. Eine knappe Stunde später gab's schließlich die Entwarnung: Das Feuer konnte gelöscht werden, verletzt wurde niemand.

Die Bewohner wurden laut Reporter vor Ort vorübergehend vom gegenüberliegenden Hotel aufgenommen.

Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten immerhin über 40 Personen in das Seniorenheim zurückkehren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

