Brand im Seniorenheim: Feuerwehr im Großeinsatz

Husum - Am Samstagnachmittag ist in einem Seniorenheim in Husum (Kreis Nordfriesland) ein Feuer ausgebrochen. Über 60 Bewohner mussten evakuiert werden.

Rund 120 Einsatzkräfte eilten zu dem Brand in Husum. © Florian Sprenger

Gegen 15 Uhr schlug die Brandmeldeanlage des Seniorenheims in der Ludwig-Nissen-Straße Alarm, bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Als die Rettungskräfte eintrafen, stand ein kleiner Putzraum im Untergeschoss der Einrichtung bereits im Vollbrand.

Rund 120 Einsatzkräfte mussten über 60 Bewohner und die Mitarbeiter evakuieren. Eine knappe Stunde später gab's schließlich die Entwarnung: Das Feuer konnte gelöscht werden, verletzt wurde niemand.

Die Bewohner wurden laut Reporter vor Ort vorübergehend vom gegenüberliegenden Hotel aufgenommen.