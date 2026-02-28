"Chemischer Geruch": Alarm am Mainzer Hauptbahnhof

Mainz - Passanten nahmen einen "unklaren chemischen Geruch" wahr: Am Mainzer Hauptbahnhof wurde am Samstagnachmittag Alarm ausgelöst, die Feuerwehr rückte mit vier Einsatzwagen aus!

Zwölf Feuerwehrkräfte rückten am Samstag mit vier Einsatzwagen zum Mainzer Hauptbahnhof aus, weil sich dort ein reizender Geruch ausbreitete. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Als die Kräfte gegen 15 Uhr eintrafen, hatten die Bundespolizei und der Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn die Quelle des stark reizenden Geruchs - eine öffentliche Toilette im Unterschoss des Bahnhofs - bereits weiträumig abgesperrt, wie die Mainzer Feuerwehr mitteilte.

"Nach dem Eintreffen der Feuerwehr wurde ein Messtrupp unter Atemschutz zur Toilettenanlage geschickt", ergänzte ein Sprecher.

Die Spezialisten konnten mit ihren Geräten keinen gefährlichen Stoff nachweisen. Im Anschluss wurde die Toilette "mittels eines Überdrucklüfters ausgiebig belüftet", hieß es weiter. Danach war der reizende Geruch nicht mehr wahrnehmbar.

Während des Feuerwehreinsatzes wurden zeitgleich fünf Menschen durch den Rettungsdienst behandelt, sie hatten "über Reizungen der Atemwege" geklagt. Alle fünf Personen konnten noch vor Ort von den Sanitätern wieder entlassen werden.

Nach etwa 45 Minuten war der Einsatz beendet. Der Betrieb des Hauptbahnhofs wurde zu keiner Zeit beeinträchtigt.