01.08.2024 13:13 Brand in Abschiebe-Zelle in Pforzheim: Zwei Personen verletzt

In einer Abschiebehafteinrichtung in Pforzheim ist es am Donnerstag zu einem Brandeinsatz gekommen.

Pforzheim - In einer Abschiebehafteinrichtung in Pforzheim ist es am Donnerstag zu einem Brandeinsatz gekommen. Die Feuerwehr bekam den Brand schnell in den Griff. (Symbolbild) © Anna Ross/dpa Zwei Menschen sind wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt worden. Das Feuer sei nach ersten Erkenntnissen im Bereich einer Zelle ausgebrochen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Es sei schnell gelöscht worden. Die Menschen, die im Verdacht einer Rauchgasvergiftung standen, konnten vor Ort behandelt werden, wie die Polizei mitteilte.

Zu den genauen Hintergründen des Brands gab es zunächst keine Angaben. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

