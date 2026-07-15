15.07.2026 21:42 Brand in Autohaus-Werkstatt in Sachsen: Vollsperrung nötig

In Freiberg war am Mittwochabend in einer Autohaus-Werkstatt in Freiberg ein Brand ausgebrochen.

Von Claudia Ziems

Freiberg - In Freiberg war am Mittwochabend in einer Autohaus-Werkstatt in Freiberg ein Brand ausgebrochen.

In der Werkstatt des Mitsubishi-Autohauses in der Carl-Schiffner-Straße war ein Brand ausgebrochen. © Marcel Schlenkrich Gegen 18.45 Uhr musste die Feuerwehr in die Carl-Schiffner-Straße ausrücken. Dort drang dichter Qualm aus einem Fenster der Werkstatt. Die Ursache ist noch unklar. Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, wird am Donnerstag ein Ermittler den Brandort untersuchen. Es wurde niemand verletzt.