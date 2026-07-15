Brand in Autohaus-Werkstatt in Sachsen: Vollsperrung nötig
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Freiberg - In Freiberg war am Mittwochabend in einer Autohaus-Werkstatt in Freiberg ein Brand ausgebrochen.
Gegen 18.45 Uhr musste die Feuerwehr in die Carl-Schiffner-Straße ausrücken.
Dort drang dichter Qualm aus einem Fenster der Werkstatt. Die Ursache ist noch unklar. Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, wird am Donnerstag ein Ermittler den Brandort untersuchen.
Es wurde niemand verletzt.
Die Carl-Schiffner-Straße musste zwischen Frauensteiner Straße und Alfred-Lange-Straße in beiden Richtungen wegen des Feuerwehreinsatzes für circa zwei Stunden voll gesperrt werden.
Titelfoto: Marcel Schlenkrich