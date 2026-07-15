Rauchsäule kilometerweit sichtbar: Villa in Wuppertal steht in Flammen

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Am Mittwochabend ist in einer leer stehenden Villa in Wuppertal ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr warnt Anwohner über die NINA-App.

Von Alina Eultgem

Wuppertal - Am Mittwochabend ist in einer leer stehenden Villa in Wuppertal ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr warnt Anwohner über die NINA-App.

Aus einer leer stehenden Villa in Wuppertal stieg am Mittwochabend eine noch immer sichtbare Rauchwolke auf. Die Feuerwehr rückte zum Großeinsatz aus.
Aus einer leer stehenden Villa in Wuppertal stieg am Mittwochabend eine noch immer sichtbare Rauchwolke auf. Die Feuerwehr rückte zum Großeinsatz aus.  © Daniel Evers

Das Feuer brach in einer unbewohnten Villa im Stadtteil Barmen aus. Über dem Gebäude stieg eine weithin sichtbare Rauchwolke auf, die in vielen Teilen der Stadt zu sehen war.

Die Einsatzkräfte rückten zum Bereich Robert-Koch-Platz und Carnaper Straße aus, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang noch unklar.

Wegen des dichten Rauchs wurde am Abend auch eine Warnmeldung über die NINA-App verschickt.

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Anwohner rund um die Carnaper Straße wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten, damit kein Rauch in die Gebäude gelangt.

Anwohner wurden wegen der starken Rauchentwicklung per NINA-App gewarnt.
Anwohner wurden wegen der starken Rauchentwicklung per NINA-App gewarnt.  © Daniel Evers

Nach bisherigen Informationen wurde bei dem Brand niemand verletzt.

Die Feuerwehr ist weiterhin im Einsatz. Zur Brandursache gibt es derzeit noch keine Angaben.

Titelfoto: Bildmontage: Daniel Evers

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