Rauchsäule kilometerweit sichtbar: Villa in Wuppertal steht in Flammen

Wuppertal - Am Mittwochabend ist in einer leer stehenden Villa in Wuppertal ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr warnt Anwohner über die NINA-App.

Aus einer leer stehenden Villa in Wuppertal stieg am Mittwochabend eine noch immer sichtbare Rauchwolke auf. Die Feuerwehr rückte zum Großeinsatz aus. © Daniel Evers

Das Feuer brach in einer unbewohnten Villa im Stadtteil Barmen aus. Über dem Gebäude stieg eine weithin sichtbare Rauchwolke auf, die in vielen Teilen der Stadt zu sehen war.

Die Einsatzkräfte rückten zum Bereich Robert-Koch-Platz und Carnaper Straße aus, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang noch unklar.

Wegen des dichten Rauchs wurde am Abend auch eine Warnmeldung über die NINA-App verschickt.

Anwohner rund um die Carnaper Straße wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten, damit kein Rauch in die Gebäude gelangt.