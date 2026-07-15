Kuriose Einsätze: Klinik-Personal ruft Feuerwehr, damit die Leute von ihren Eheringen befreit

Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) - Ungewöhnliche Einsätze bei der Weinheimer Feuerwehr ! Zweimal in Folge mussten die Kameraden einen Ring vom Finger entfernen.

Zweimal musste die Feuerwehr ausrücken, um Menschen von ihrem Ehering zu befreien. © Feuerwehr Weinheim

Bereits vergangenen Freitag wurden die Einsatzkräfte in die Notaufnahme der GRN-Klinik gerufen, um einem Mann den Ehering abzunehmen.

Am Dienstag hatte das Personal des Krankenhauses erneut die Feuerwehrleute um Hilfe gebeten, da eingeleitete Maßnahmen keinen Erfolg brachten.

Diesmal war es jedoch eine Frau, die sich den Unterarm verletzt hatte und der infolgedessen der Finger anschwoll. Aus diesem Grund musste ihr Ehering schnellstmöglich entfernt werden.

"Ohne technische Mittel wäre dies nicht mehr möglich gewesen", heißt es in einer Mitteilung am Mittwoch.

Glücklicherweise hat die Feuerwehr Weinheim für solche seltenen Fälle spezielle Geräte. Somit konnte das teure Schmuckstück innerhalb von 15 Minuten durch einen Ringschneider eingeschnitten und mit einer Zange geöffnet werden.