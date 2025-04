Großeinsatz der Feuerwehr: Brand in Autowerkstatt fordert vier Verletzte

Zirndorf - Bei einem Brand in einer Werkstatt in Mittelfranken wurden vier Menschen verletzt und mehrere Autos beschädigt.

Feuerwehrleute überprüfen, ob sich Glutnester im Gebäude ausgebreitet haben. © NEWS5 / David Oßwald

Was das Feuer am späten Mittwochnachmittags im Zirndorfer Ortsteil Weinzierlein in der Neuseserstraße ausgelöst hat, war zunächst unklar.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und brachte das Feuer rasch unter Kontrolle.

Mehrere Autos, die in der Garage standen, wurden jedoch ein Fraß der Flammen, eins brannte komplett aus.

Vier Menschen wurden durch das Geschehen verletzt. Eine Person habe leichte Verbrennungen erlitten, so die Polizei.