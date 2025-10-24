Brand in Bäckerei: Dichter Rauch bringt Katzen im Haus in Gefahr

Erlangen - Ein Feuer hat in einer Bäckerei im Erlanger Angergebiet großen Schaden angerichtet.

Die Freiwillige Feuerwehr und Berufsfeuerwehr brachten den Brand in Erlangen schnell unter Kontrolle. © NEWS5 / David Oßwald

Gegen 5.40 Uhr am Freitagmorgen wurde der Brand in der Äußeren Brucker Straße gemeldet.

Während die Polizei die Straße für den Verkehr sperrte, kämpften die Hauptwache der Feuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehr gegen die Flammen.

Der Brand an einer Maschine war rasch unter Kontrolle. Da jedoch eine Zwischendecke im Haus entfernt werden musste, zog sich der Einsatz bis in den Morgen hinein.

Wegen des starken Rauches kontrollierte die Feuerwehr auch eine über der Backstube liegende Wohnung und rettete daraus zwei Katzen.

Mehrere Mitarbeiter der Bäckerei wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Nach aktuellen Informationen wurde niemand verletzt, so die Polizei.