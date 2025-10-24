Brand in Bäckerei: Dichter Rauch bringt Katzen im Haus in Gefahr
Erlangen - Ein Feuer hat in einer Bäckerei im Erlanger Angergebiet großen Schaden angerichtet.
Gegen 5.40 Uhr am Freitagmorgen wurde der Brand in der Äußeren Brucker Straße gemeldet.
Während die Polizei die Straße für den Verkehr sperrte, kämpften die Hauptwache der Feuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehr gegen die Flammen.
Der Brand an einer Maschine war rasch unter Kontrolle. Da jedoch eine Zwischendecke im Haus entfernt werden musste, zog sich der Einsatz bis in den Morgen hinein.
Wegen des starken Rauches kontrollierte die Feuerwehr auch eine über der Backstube liegende Wohnung und rettete daraus zwei Katzen.
Mehrere Mitarbeiter der Bäckerei wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Nach aktuellen Informationen wurde niemand verletzt, so die Polizei.
Feuer in Bäckerei: Polizei sperrt Straße in Erlangen
Der Schaden am Gebäude wird nach ersten Einschätzungen auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Zur Ursache des Feuers konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Die Erlanger Kriminalpolizei wird den Fall nun unter die Lupe nehmen.
Titelfoto: NEWS5 / David Oßwald