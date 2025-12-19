Schwerverletzter und immenser Schaden: Werkstatt in Region Stuttgart in Flammen

Sachsenheim - Ein verheerendes Feuer hat in der Nacht zum Freitag eine Autowerkstatt im Gewerbegebiet in Sachsenheim (Region Stuttgart ) zerstört.

Es entstand ein immenser Sachschaden.

Wie die Polizei mitteilte, bemerkten Zeugen gegen 21 Uhr Flammen und hörten Explosionsgeräusche. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückte in die August-Borsig-Straße aus.

Ein 47-Jähriger rettete einen 69-jährigen Mann aus dem brennenden Gebäude. Der Senior erlitt schwere Brandverletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Sein Retter kam mit einer leichten Rauchgasvergiftung davon.

Bis Mitternacht kämpfte die Feuerwehr gegen die Flammen. Die Werkstatt gilt nun als einsturzgefährdet, neun Fahrzeuge im Innenraum verbrannten und weitere 17 Autos auf dem Außengelände wurden beschädigt. Der Sachschaden wird derzeit auf rund eine Million Euro geschätzt.