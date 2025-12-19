Großeinsatz in Lübeck: 15 Tonnen Elektroschrott in Flammen

Lübeck - Bei einem Schrotthandel im Lübecker Stadtteil Kücknitz ist am Freitag ein größeres Feuer ausgebrochen. Die Lagerhalle des schrottverarbeitenden Betriebes im Stadtteil Kücknitz stehe im Vollbrand, sagte ein Sprecher der Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur.

Die Feuerwehr rückte am frühen Freitagmorgen zu einem Brand in einer Lagerhalle aus. (Symbolbild). © Jan Woitas/dpa

Ersten Erkenntnissen zufolge ist durch das Feuer bislang niemand verletzt worden. Als das Feuer gegen 7 Uhr ausbrach, habe noch niemand in der Halle gearbeitet.

Wegen des starken Rauches hatte die Feuerwehr über die Warnapps die Bevölkerung gewarnt und gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.



In der 40 mal 80 Meter großen Lagerhalle stehen den Angaben zufolge rund zehn bis 15 Tonnen Metall- und Elektroschrott in Flammen. "Es sind aber keine gefährlichen Stoffe oder Güter, die da brennen."

Zwischenzeitlich seien auch Knallgeräusche wahrgenommen worden, die möglicherweise von einem in der Halle stehenden, gasbetriebenen Gabelstapler gekommen waren.