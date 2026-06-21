Brand in Dönerfabrik: Inhaber und Sohn entkommen rechtzeitig

Hockenheim - In einer Dönerfabrik in der Industriestraße in Hockenheim im Rhein-Neckar-Kreis hat ein Brand einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Nach mehr als drei Stunden konnten die Feuerwehrleute ihren Einsatz beenden. © Priebe/pr-video

Der Firmeninhaber und sein Sohn hätten sich selbstständig ins Freie gerettet, teilte ein Polizeisprecher mit. Laut TAG24-Informationen seien die beiden vom lauten Bellen ihres Hundes geweckt worden.

Demnach standen beim Eintreffen der Feuerwehr am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr unter anderem eine Mercedes S-Klasse und Teile der Gebäudetechnik, darunter ein Gabelstapler sowie ein Kühlaggregat, in Flammen.

Verletzte gab es nicht. Wie es zu dem Brand kommen konnte und wie hoch der Schaden ist, ist derzeit noch unklar.