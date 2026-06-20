Technischer Defekt löst Feuer in Recyclingfirma aus

Eisfeld (Landkreis Hildburghausen) - Ein technischer Defekt an einer Maschine hat zu einem Brand in einem Kunststoffrecyclingbetrieb im südthüringischen Eisfeld (Kreis Hildburghausen) geführt.

Ein technischer Defekt löste am Freitagabend einen Brand in einem Kunststoffrecyclingbetrieb in Eisfeld aus. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Das Feuer war am Freitagabend ausgebrochen und konnte am frühen Samstagmorgen gelöscht werden, wie die Polizei mitteilte. Es gab keine Verletzten, die Beschäftigten konnten rechtzeitig das Gebäude verlassen.

Zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden. Den Angaben nach waren 145 Feuerwehr- und Rettungskräfte mit 43 Fahrzeugen im Einsatz.