Technischer Defekt löst Feuer in Recyclingfirma aus
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Von Annett Gehler
Eisfeld (Landkreis Hildburghausen) - Ein technischer Defekt an einer Maschine hat zu einem Brand in einem Kunststoffrecyclingbetrieb im südthüringischen Eisfeld (Kreis Hildburghausen) geführt.
Das Feuer war am Freitagabend ausgebrochen und konnte am frühen Samstagmorgen gelöscht werden, wie die Polizei mitteilte. Es gab keine Verletzten, die Beschäftigten konnten rechtzeitig das Gebäude verlassen.
Zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden. Den Angaben nach waren 145 Feuerwehr- und Rettungskräfte mit 43 Fahrzeugen im Einsatz.
Das Eisfelder Unternehmen verarbeitet Verpackungsabfälle aus dem Gelben Sack und der Gelben Tonne zu neuem Kunststoffgranulat.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa