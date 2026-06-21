Feuer-Alarm im Erzgebirge: Gartenhaus komplett abgefackelt!
Breitenbrunn/Erzgebirge - Feuer-Alarm in Breitenbrunn (Erzgebirge)! Ein Gartenhaus ging am Sonntagmorgen lichterloh in Flammen auf - die Holzhütte fackelte komplett aus.
Gegen 6 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zur Schwarzenberger Straße im Ortsteil Erlabrunn aus. Ein Gartenhaus brannte, dunkler Rauch stieg in den Himmel. "Als wir an der Einsatzstelle eingetroffen sind, stand das Gebäude bereits im Vollbrand", teilt der Einsatzleiter der Feuerwehr mit.
Jetzt war schnelles Eingreifen gefragt. Die Flammen drohten, auf das nahegelegene Waldstück überzugreifen!
Mit mehreren Wasserschläuchen kämpften die Feuerwehrleute gegen die Flammen. Glücklicherweise konnte ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude oder Bäume verhindert werden.
Die Holzhütte brannte allerdings komplett aus. Da das Gebäude einsturzgefährdet war, rückte ein Bagger an und riss die letzten Trümmer nieder. Übrig blieb ein verkohlter Schutthaufen.
Gartenhaus-Besitzer fährt nach Brand davon, Polizei findet ihn
Mysteriös: Wie die Polizei mitteilt, war der Besitzer (63) des Gartenhauses nach dem Brandausbruch mit seinem Auto davongefahren.
Die Beamten mitteilen, konnte der 63-Jährige gegen 7.30 Uhr in Johanngeorgenstadt aufgefunden werden. "Er wies Verletzungen auf, die womöglich aus Löschversuchen resultierten", so ein Polizeisprecher. Der Mann kam umgehend in ein Krankenhaus.
Wie es zum Feuer kommen konnte, ist derzeit noch völlig unklar. Ein Experte der Chemnitzer Kriminalpolizei soll am Sonntag den Brandort untersuchen. Zudem soll der Besitzer befragt werden. Wie hoch der Sachschaden ist, steht noch nicht fest.
Vor Ort waren insgesamt 61 Einsatzkräfte - darunter die Feuerwehren aus Breitenbrunn, Erlabrunn, Antonshöhe, Johanngeorgenstadt, Rittersgrün, der Rettungsdienst und die Polizei.
Erstmeldung: 21. Juni, 9.27 Uhr, zuletzt aktualisiert: 11.09 Uhr
Titelfoto: Niko Mutschmann