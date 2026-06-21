Feuer-Alarm im Erzgebirge: Gartenhaus komplett abgefackelt!

Breitenbrunn/Erzgebirge - Feuer-Alarm in Breitenbrunn ( Erzgebirge )! Ein Gartenhaus ging am Sonntagmorgen lichterloh in Flammen auf - die Holzhütte fackelte komplett aus.

In Breitenbrunn (Erzgebirge) stand am Sonntagmorgen ein Gartenhaus lichterloh in Flammen. © Niko Mutschmann

Gegen 6 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zur Schwarzenberger Straße im Ortsteil Erlabrunn aus. Ein Gartenhaus brannte, dunkler Rauch stieg in den Himmel. "Als wir an der Einsatzstelle eingetroffen sind, stand das Gebäude bereits im Vollbrand", teilt der Einsatzleiter der Feuerwehr mit.

Jetzt war schnelles Eingreifen gefragt. Die Flammen drohten, auf das nahegelegene Waldstück überzugreifen!

Mit mehreren Wasserschläuchen kämpften die Feuerwehrleute gegen die Flammen. Glücklicherweise konnte ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude oder Bäume verhindert werden.



Die Holzhütte brannte allerdings komplett aus. Da das Gebäude einsturzgefährdet war, rückte ein Bagger an und riss die letzten Trümmer nieder. Übrig blieb ein verkohlter Schutthaufen.