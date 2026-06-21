Siebenköpfige Familie verliert bei Feuer ihr Zuhause: Hat jemand Feuerwerk auf ihren Balkon geworfen?

Halle (Saale) - Nächtlicher Feuerwehreinsatz im Westen von Halle: Eine Wohnung stand lichterloh in Flammen, eine siebenköpfige Familie verlor ihr Zuhause.

Die Polizei hat den Verdacht, dass das Feuer auf dem Balkon von Pyrotechnik ausgegangen sein könnte. (Symbolbild) © 123RF/infinitumprodux

Das Feuer brach in der Nacht auf Sonntag gegen 0.30 Uhr in der zweiten Etage eines Plattenbaus in der Straße Brahmsbogen in Halle-Neustadt aus, berichtete ein Polizeisprecher.

Demnach soll der Brandherd sich wohl auf dem Balkon befunden haben, von dort griffen die Flammen schnell auf die Wohnräume der Familie über. Das ist auch in einem Video auf Facebook zu sehen.

Die sieben Personen konnten sich selbst ins Freie retten, niemand von ihnen wurde verletzt.

Ihre Wohnung ist allerdings nicht mehr bewohnbar, sodass sie bei Bekannten unterkommen mussten. Zur Höhe des Schadens liegen noch keine Informationen vor.

Eine Nachbarwohnung sei ebenfalls beschädigt worden, aber weiter bewohnbar, hieß es.

Zur Brandursache hat die Polizei schon erste Erkenntnisse gewonnen: Möglicherweise soll Pyrotechnik verantwortlich für das Feuer gewesen sein. Diese sei zuvor aus der vierten oder fünften Etage nach unten geworfen worden.