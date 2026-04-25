Brand in Dürener Industriebetrieb sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Düren - Mehr als sechs Stunden lang war ein Großaufgebot der Feuerwehr in Düren ( NRW ) am Samstag in einem Industriebetrieb im Stadtteil Birkesdorf im Einsatz.

In Düren brannte es am Samstagvormittag in einem Industriebetrieb. © Feuerwehr Düren

Gegen 9.45 Uhr am Morgen sei es zu einem Feuer in dem Betrieb gekommen, teilen die Brandbekämpfer am Abend mit.

Demnach seien die Flammen auf dem Dach eines Gebäudes sowie in angrenzenden Industrierohrleitungen ausgebrochen. Warum, ist noch unklar.

Nach Eintreffen am Einsatzort leiteten die Kameradinnen und Kameraden umgehend die Löschmaßnahmen ein, um eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

Die Brandbekämpfung sowie die anschließenden Nachlösch- und Kontrollarbeiten hätten sich allerdings aufwendig gestaltet. Grund dafür sei die Lage des Feuers sowie der betroffenen Anlagen gewesen, teilt die Behörde mit.