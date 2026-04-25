Brand in Dürener Industriebetrieb sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr
Düren - Mehr als sechs Stunden lang war ein Großaufgebot der Feuerwehr in Düren (NRW) am Samstag in einem Industriebetrieb im Stadtteil Birkesdorf im Einsatz.
Gegen 9.45 Uhr am Morgen sei es zu einem Feuer in dem Betrieb gekommen, teilen die Brandbekämpfer am Abend mit.
Demnach seien die Flammen auf dem Dach eines Gebäudes sowie in angrenzenden Industrierohrleitungen ausgebrochen. Warum, ist noch unklar.
Nach Eintreffen am Einsatzort leiteten die Kameradinnen und Kameraden umgehend die Löschmaßnahmen ein, um eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern.
Die Brandbekämpfung sowie die anschließenden Nachlösch- und Kontrollarbeiten hätten sich allerdings aufwendig gestaltet. Grund dafür sei die Lage des Feuers sowie der betroffenen Anlagen gewesen, teilt die Behörde mit.
Feuerwehr führt in Dürener Innenstadt Messungen zu möglicher Schadstoffbelastung durch
Um die Wasserversorgung vor Ort sicherzustellen, hätten zudem zusätzlich zwei Löschwasserbehälter zu dem Betrieb gebracht werden müssen.
Neben der Brandbekämpfung wurden durch die Feuerwehr im direkten Schadensumfeld sowie im innerstädtischen Bereich Messungen zum Ausschluss möglicher Schadstoffbelastungen durchgeführt.
Titelfoto: Feuerwehr Düren