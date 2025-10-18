Brand in Flüchtlingsunterkunft: Feuerwehr im Großeinsatz

Heeslingen - Am Freitagabend ist in einer Flüchtlingsunterkunft in Heeslingen (Landkreis Rotenburg) ein Feuer ausgebrochen. Eine Person wurde verletzt.

110 Einsatzkräfte eilten zu dem Feuer in der Unterkunft. © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Gegen 21.30 Uhr wurden die Retter in eine Flüchtlingsunterkunft in der Bremer Straße gerufen. In einer Wohnung im ersten Stock war ein Brand in der Küche ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits durch die Fenster zu sehen. Die Bewohner konnten sich glücklicherweise selbst retten.

Ein Trupp der insgesamt 110 Feuerwehrleute ging unter Atemschutz in das Gebäude und löschte das Feuer, das sich auf die Küche beschränkte.

Eine Person wurde durch den Brand leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Die Samtgemeinde Zeven organisiert für die Bewohner der durch den Brand unbewohnbaren Wohnung eine Ersatzunterkunft.