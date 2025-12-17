Erster Feuerwerkstoter in Sachsen: 41-Jähriger sprengt sich samt Hof in die Luft

Drei Wochen vor dem Jahreswechsel gibt es in Sachsen offenbar den ersten Feuerwerkstoten. In Kobershain sprengte sich ein 41-Jähriger in die Luft.

Von Alexander Bischoff

Kobershain - Drei Wochen vor dem Jahreswechsel gibt es in Sachsen offenbar den ersten Feuerwerkstoten. In dem zur nordsächsischen Stadt Schildau gehörenden Ort Kobershain sprengte sich ein 41-Jähriger in die Luft. Sein Dreiseitenhof ist seit der Explosion einsturzgefährdet.

Der Dreiseitenhof aus der Vogelperspektive. Deutlich ist das durch die Explosion beschädigte Dach zu erkennen. © EHL Media Jahrelang stand die alte Bäckerei in Kobershain leer. Vor ein paar Jahren, so berichteten es Nachbarn, habe der Enkel des früheren Bäckermeisters den Dreiseitenhof dann übernommen. Oft sei der aus Torgau stammende Tischler in seiner Freizeit hierhergekommen, um das Gebäudeensemble zu sanieren. Um so schockierender ist für die Menschen im Dorf, was sich Dienstagabend in der alten Bäckerei zutrug. Ivo K. war mit einem Kumpel (42) auf dem Hof. Feuerwehreinsätze Feueralarm auf Deponie: Müllwagen-Fahrer im Krankenhaus Gegen 19.15 Uhr erschütterte plötzlich ein lauter Knall das Dorf. Auf dem Dreiseitenhof waren Teile des neu gedeckten Daches zerstört, eine Wand nach außen gedrückt, alle Fensterscheiben zersprungen und Rauch quoll aus den Öffnungen.

Das Dach war gerade neu gedeckt. Die Druckwelle der Explosion hat zahlreiche Dachziegel weggeschleudert. © EHL Media

Die Polizei sperrte die alte Bäckerei weiträumig ab. Der Enkel (41) des früheren Bäckermeisters kam bei der Explosion zu Tode. © EHL Media

THW musste vor Leichen-Bergung einsturzgefährdetes Gebäude sichern