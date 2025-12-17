Nach Hausbrand in St. Leon-Rot: Identität der beiden Toten geklärt

St. Leon-Rot - Mehr als eine Woche nach dem Wohnhausbrand in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) steht die Identität der beiden Toten fest.

Die Feuerwehr entdeckte die Toten im Gebäude. © Rene Priebe/dpa

Es handelte sich um zwei Bewohner im Alter von 25 und 68 Jahren, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Brandursache sei jedoch weiterhin ungeklärt.

Ein Gutachter wurde zu den Ermittlungen hinzugezogen. Hinweise auf ein Fremdverschulden lägen bislang nicht vor.

Der Brand war in dem dreistöckigen Gebäude in der Nacht zum 7. Dezember ausgebrochen. Vier Bewohner hatten sich noch rechtzeitig ins Freie retten können, die zwei Männer jedoch nicht.