Nach Hausbrand in St. Leon-Rot: Identität der beiden Toten geklärt
Von Daniel Wieland
St. Leon-Rot - Mehr als eine Woche nach dem Wohnhausbrand in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) steht die Identität der beiden Toten fest.
Es handelte sich um zwei Bewohner im Alter von 25 und 68 Jahren, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Brandursache sei jedoch weiterhin ungeklärt.
Ein Gutachter wurde zu den Ermittlungen hinzugezogen. Hinweise auf ein Fremdverschulden lägen bislang nicht vor.
Der Brand war in dem dreistöckigen Gebäude in der Nacht zum 7. Dezember ausgebrochen. Vier Bewohner hatten sich noch rechtzeitig ins Freie retten können, die zwei Männer jedoch nicht.
Als die zahlreichen Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, fanden sie einen der Männer bereits tot im Haus.
Der zweite Mann war den Angaben zufolge lebensgefährlich verletzt worden. Die Kräfte versuchten, den Verletzten zu reanimieren – vergeblich. Er starb noch an der Einsatzstelle.
Titelfoto: Rene Priebe/dpa