Feueralarm auf Deponie: Müllwagen-Fahrer im Krankenhaus

Aue - Auf dem Gelände der Mülldeponie Aue ( Erzgebirge ) brach am Mittwochvormittag ein Feuer aus. Die Feuerwehr appelliert im Rahmen dessen erneut, auf richtige Mülltrennung zu achten.

Das Fahrzeug wurde durch das Feuer nicht beschädigt. © Niko Mutschmann

Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr Aue, Frank Georgi, mitteilte, bemerkte ein Müllfahrzeug-Fahrer während seiner Tour eine Rauchentwicklung im Laderaum seines Fahrzeugs, das mit Papiermüll beladen war.

Umgehend kontaktierte er erst die Mülldeponie Aue, um den Brand zu melden sowie die Entleerung des Fahrzeugs anzufordern. Anschließend informierte er die Feuerwehr.

Vor Ort schütteten sie den Müll aus dem Fahrzeug auf eine offene Fläche, um das Übergreifen des Feuers auf das Fahrzeug zu verhindern und trennten das brennende von dem nicht brennenden Material, bevor die Feuerwehrleute eintrafen.

Diese konnten die offenen Flammen zügig unter Kontrolle bringen, zogen das Brandgut weiter auseinander und löschten dieses mit einem speziellen Netzmittel, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.

Die ebenfalls verständigten Wehren aus Bad Schlema und Alberoda mussten nicht mehr eingreifen und konnten ihre Anfahrt abbrechen.