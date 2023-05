14.05.2023 13:45 799 Brand in Gartenlaube: Fast 30 Feuerwehrleute im Einsatz!

Von Kamilla Dorn

Bischofswerda - In der Nacht zum heutigen Sonntag um etwa 0 Uhr kam es in Bischofswerda zu einem Brand in einem Kleingartenverein. Eine Gartenlaube brannte komplett nieder. Meterhohe Flammen lösten einen Feuerwehreinsatz von fast 30 Kameraden aus © RocciPix Bisher ist unklar, wie das Haus in der Gartensparte "Zum Wiesengrund" in Brand geraten konnte. Das Innere der Laube konnte nicht mehr gerettet werden. Sie brannte fast gänzlich ab. Laut der Polizei Görlitz 28 Feuerwehrleute der umliegenden Wachen konnten allerdings ein Übergreifen des Feuers auf andere Gartenhäuser verhindern. Diese wurden direkt durch die Polizei alarmiert, die den Brand entdeckte. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die Flammen bereits recht hoch, doch eine stabile Wasserversorgung konnte die Flammen komplett löschen. Feuerwehreinsätze Feuer in Mehrfamilienhaus! Flammen schneiden Bewohnern den Fluchtweg ab Wie hoch der Schaden ist, kann bisher nicht gesagt werden. Auch ist noch unklar, wie es zu dem Brand kommen konnte. Das Feuer konnte gelöscht werden, bevor es auf andere Gebäude übergriff. © RocciPix Zur Ermittlung der Ursachen wurde der Kriminaldienst Bautzen eingeschaltet.

Titelfoto: Bildmontage: RocciPix (2)