Brand in Gaststätte: Feuerwehr kämpft stundenlang gegen die Flammen

Nordermeldorf - In Nordermeldorf (Kreis Dithmarschen) ist am Mittwochabend eine Gaststätte in Brand geraten. Ein Rohrbruch sorgte für einen Engpass beim Löschwasser.

Rund 80 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. © Florian Sprenger

Gegen 22.40 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein. Die oberen Geschosse einer Gastwirtschaft in der Nordermeldorfer Hauptstraße, die nur noch für Veranstaltungen genutzt wird, standen bereits in Vollbrand, als die Einsatzkräfte eintrafen.

Die Größe des Gebäudes erforderte ein Großaufgebot an Rettern. Sieben Feuerwehren mit rund 80 Einsatzkräften kämpften bis zum Donnerstagmorgen gegen die Flammen, so ein Feuerwehrsprecher gegenüber TAG24.

Den Kameraden wurden die Löscharbeiten zudem durch widrige Umstände erschwert. Das Wasser gefror durch die winterlichen Temperaturen und sorgte für Glätte, sodass die Straßenmeisterei angefordert werden musste.

Zudem sorgte ein Wasserrohrbruch für Engpässe in der Löschwasserversorgung. Ein Laster mit Wassertank musste die Wasserversorgung wiederherstellen.

Um 6.25 Uhr konnten schließlich die letzten Flammen gelöscht werden. Das Gebäude wurde komplett zerstört. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.