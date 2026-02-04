Zehn Verletzte nach Feuer in Psychiatrie: Kriminalpolizei leitet Ermittlungen ein

Zülpich - Bei einem Brand in einer Psychiatrie in Zülpich im Kreis Euskirchen sind zehn Menschen verletzt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Während die Feuerwehr die Flammen in dem Patientenzimmer löschte, leitete die Kriminalpolizei am Mittwoch Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung ein. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Nach Angaben der Polizei brach das Feuer ersten Erkenntnissen zufolge am Mittag gegen 12.16 Uhr in einem Patientenzimmer auf einer der Stationen der Fachklinik an der Luxemburger Straße aus.

Demnach hatte eine Matratze in Flammen gestanden, die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand aber rasch löschen.

Dennoch erlitten zehn Menschen Rauchvergiftungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Dabei handelte es sich überwiegend um Mitarbeiter der Klinik. Auch ein Rettungshubschrauber war den Angaben zufolge im Einsatz.