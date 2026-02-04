Feuerwehr rettet historischen Ferrari aus den Flammen

Grumbach (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) - Das ist ein Schock für alle Autoliebhaber! Die Freiwillige Feuerwehr Wilsdruff rückte am Dienstag zu einem Rettungseinsatz ins Industriegebiet im Ortsteil Grumbach aus.

Kameraden der Feuerwehr Wilsdruff konnten den historischen Ferrari zügig löschen. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Feuerwehr Wilsdruff (2)

Ein historischer Ferrari stand in Flammen!

"Mitarbeiter konnten das Fahrzeug noch rechtzeitig aus der Halle schieben und somit Schlimmeres verhindern", berichtet ein Sprecher der Feuerwehr.

Eine Person sei durch Rauchgase leicht verletzt worden.

Die Kameraden löschten den brennenden Ferrari Dino 308 GT4.