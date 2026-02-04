 1.317

Feuerwehr rettet historischen Ferrari aus den Flammen

Am Dienstag musste die Feuerwehr Wilsdruff zum Ortsteil Grumbach ausrücken, um einen brennenden historischen Ferrari zu löschen.

Von Jakob Anders

Grumbach (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) - Das ist ein Schock für alle Autoliebhaber! Die Freiwillige Feuerwehr Wilsdruff rückte am Dienstag zu einem Rettungseinsatz ins Industriegebiet im Ortsteil Grumbach aus.

Kameraden der Feuerwehr Wilsdruff konnten den historischen Ferrari zügig löschen.  © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Feuerwehr Wilsdruff (2)

Ein historischer Ferrari stand in Flammen!

"Mitarbeiter konnten das Fahrzeug noch rechtzeitig aus der Halle schieben und somit Schlimmeres verhindern", berichtet ein Sprecher der Feuerwehr.

Eine Person sei durch Rauchgase leicht verletzt worden.

Die Kameraden löschten den brennenden Ferrari Dino 308 GT4.

Besonders gut erhaltene Modelle des von 1973 bis 1980 produzierten italienischen Sportwagens können über 100.000 Euro kosten.

