Flammen-Inferno in Scheune: Gebäude komplett niedergebrannt
Von Jana Rendert
Burgbernheim - Am Mittwoch kam es nördlich des Bahnhofs in Burgbernheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) zu einem Großbrand. Dabei wurde eine Scheune vollständig zerstört.
Verletzt wurde niemand, wie ein Polizeisprecher sagte.
Demnach stand das Gebäude beim Eintreffen der Einsatzkräfte vollständig in Brand.
Zahlreiche örtliche Feuerwehren waren im Einsatz. In der Scheune lagerten Stroh und landwirtschaftliche Geräte, was die Löscharbeiten laut Polizei erschwerte.
Die Feuerwehr war bis in die Morgenstunden im Einsatz. Zur Brandursache und Schadenshöhe gibt es bislang keine Erkenntnisse. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: NEWS5 / Markus Zahn