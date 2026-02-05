Flammen-Inferno in Scheune: Gebäude komplett niedergebrannt

Am Mittwoch kam es nördlich des Bahnhofs in Burgbernheim zu einem Großbrand. Dabei wurde eine Scheune vollständig zerstört.

Von Jana Rendert Burgbernheim - Am Mittwoch kam es nördlich des Bahnhofs in Burgbernheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) zu einem Großbrand. Dabei wurde eine Scheune vollständig zerstört.

Die Feuerwehr kämpfte gegen die Flammen. © NEWS5 / Markus Zahn Verletzt wurde niemand, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach stand das Gebäude beim Eintreffen der Einsatzkräfte vollständig in Brand. Zahlreiche örtliche Feuerwehren waren im Einsatz. In der Scheune lagerten Stroh und landwirtschaftliche Geräte, was die Löscharbeiten laut Polizei erschwerte.

Die Scheune stand voll in Flammen. © NEWS5 / Markus Zahn