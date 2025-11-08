Brand in Hotel: 150 Gäste müssen raus

Leinfelden-Echterdingen - Ein Brand-Alarm rief am Freitagabend in Leinfelden-Echterdingen, südlich von Stuttgart , die Einsatzkräfte auf den Plan.

Rettungskräfte kümmerten sich um die Gäste, die das Hotel zeitweise räumen mussten. © Facebook Screenshot DRK Leinfelden-Echterdingen

In einem Hotel in der Filderbahnstraße mussten 150 Hotelgäste raus, rund die Hälfte von ihnen wurde kurzzeitig in einem in der Nähe befindlichen Restaurant untergebracht und dort vom Rettungsdienst betreut.

Im Gebäude selbst hatte sich starken Funkenflug im Dachbereich durch einen Kaminbrand entzündet.

Feuerwehrleute brachten den Brand rasch unter Kontrolle.