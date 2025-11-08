Brand in Hotel: 150 Gäste müssen raus
Leinfelden-Echterdingen - Ein Brand-Alarm rief am Freitagabend in Leinfelden-Echterdingen, südlich von Stuttgart, die Einsatzkräfte auf den Plan.
In einem Hotel in der Filderbahnstraße mussten 150 Hotelgäste raus, rund die Hälfte von ihnen wurde kurzzeitig in einem in der Nähe befindlichen Restaurant untergebracht und dort vom Rettungsdienst betreut.
Im Gebäude selbst hatte sich starken Funkenflug im Dachbereich durch einen Kaminbrand entzündet.
Feuerwehrleute brachten den Brand rasch unter Kontrolle.
Dennoch mussten für die Dauer des Einsatzes der nahe gelegene Busbahnhof bis etwa 23 Uhr gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Unklar ist noch die genaue Ursache des Feuers im Hotelgebäude.
Titelfoto: Facebook Screenshot DRK Leinfelden-Echterdingen