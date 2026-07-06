Brand in Kassel ruft Feuerwehr auf den Plan, Polizei macht traurige Entdeckung

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Feuer mit dramatischen Folgen! Bei einem Wohnungsbrand in Kassel ist am Montagmittag ein Mensch ums Leben gekommen.

Von Jan Höfling

Kassel - Feuer mit dramatischen Folgen: Bei einem Wohnungsbrand in Kassel ist ein Mensch ums Leben gekommen.

Bei einem Feuer hat eine Person ihr Leben verloren.
Bei einem Feuer hat eine Person ihr Leben verloren.  © Hessennews TV

Wie das Polizeipräsidium Nordhessen am Montag mitteilte, war es in den Mittagsstunden gegen 12.20 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Frankfurter Straße zu dem folgenschweren Feuer gekommen.

In Brand geraten war den Angaben zufolge eine Wohnung im Obergeschoss. Der Feuerwehr gelang es, mehrere Bewohner in Sicherheit zu bringen.

Nach dem Abschluss der Löscharbeiten fanden die Polizisten in der Wohnung eine leblose Person, für die jegliche Hilfe der Retter leider zu spät kam.

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Das Geschlecht und die Identität des verstorbenen Menschen sind demnach bislang nicht geklärt.

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz.
Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz.  © Hessennews TV

Weitere Personen wurden nach dem bisherigen Kenntnisstand nicht verletzt. Zu der Höhe des Sachschadens und der Brandursache liegen noch keine Informationen vor. Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Kassel geführt.

Titelfoto: Hessennews TV

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