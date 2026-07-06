Wohnung nach Kellerbrand unbewohnbar: Ursache wirft Fragen auf

Seehausen - Am Sonntagnachmittag musste die Feuerwehr zu einem Kellerbrand in Seehausen ( Landkreis Stendal ) anrücken. Eine Wohnung ist derzeit unbewohnbar.

Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist bislang unklar. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Seehausen Altmark

Gegen 15.30 Uhr wurden die Beamten des Polizeireviers Stendal über das Feuer in der Dammstraße informiert. Hier war ein Kellerabteil aus bislang unbekannter Ursache plötzlich in Brand geraten.

Die Freiwillige Feuerwehr konnte die Flammen vollständig löschen. Es entstand jedoch ein Schaden in einem unteren fünfstelligen Bereich.

Wie eine Polizeisprecherin erklärte, sei eine Wohnung aufgrund der starken Hitzeentwicklung derzeit nicht mehr bewohnbar.