Wohnung nach Kellerbrand unbewohnbar: Ursache wirft Fragen auf
Seehausen - Am Sonntagnachmittag musste die Feuerwehr zu einem Kellerbrand in Seehausen (Landkreis Stendal) anrücken. Eine Wohnung ist derzeit unbewohnbar.
Gegen 15.30 Uhr wurden die Beamten des Polizeireviers Stendal über das Feuer in der Dammstraße informiert. Hier war ein Kellerabteil aus bislang unbekannter Ursache plötzlich in Brand geraten.
Die Freiwillige Feuerwehr konnte die Flammen vollständig löschen. Es entstand jedoch ein Schaden in einem unteren fünfstelligen Bereich.
Wie eine Polizeisprecherin erklärte, sei eine Wohnung aufgrund der starken Hitzeentwicklung derzeit nicht mehr bewohnbar.
Da die Ursache für den Brand derzeit noch Fragen aufgibt, hat die Kriminalpolizei umgehend die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Seehausen Altmark